Обсяг продажу валюти на міжбанку 23 грудня становив 753,3 млн. дол.

Обсяг продажу валюти на міжбанківському ринку 23 грудня ц.р. становив 753,3 млн. дол. (у еквіваленті), що на 183,7 млн. дол. більше, ніж за попередній день торгів.

Про це повідомляється на сайті Національного банку України.

Із загального обсягу сума продажу доларів становила 545,5 млн. дол.

Як повідомляв УНІАН, у четвер на українському міжбанку торги доларом США відкрилися котируваннями 7,9710/7,9790, на 12:00 звузився спред – 7,9715/7,9810. До закриття торгів цінові рівні досягли значень 7,9625/7,9655 грн./дол.

Ринок євро-гривня відкрився індикативними котируваннями 10,4485/10,4605, на 12:00 ціни пішли вниз – 10,4290/10,4425. До закриття торгів цінові показники по євро-гривні досягли мінімуму – 10,4160/10,4260.

Рублевий ринок відкрився котируваннями 0,2606/0,2609, на 12:00 ціни впали до 0,2599/0,2601. До закриття ціни залишилися на тому ж рівні.

