ВР внесла зміни до держбюджету-2010 щодо фінансування субвенції місцевим бюджетам

Верховна Рада України ухвалила закон України “Про внесення змін до Закону України "Про Державний бюджет України на 2010 рік” щодо додаткових джерел фінансування субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам.

Як передає кореспондент УНІАН, за відповідне рішення проголосували 263 із 287 народних депутатів України, зареєстрованих в сесійній залі.

Законом передбачено встановлення видатків на фінансування погашення заборгованості місцевих бюджетів з різниці в тарифах на теплову енергію для населення для забезпечення джерел для погашення заборгованості підприємств теплопостачання за спожитий природний газ.

В пояснювальній записці до нього зазначається, що реалізація закону потребує асигнувань із Державного бюджету у сумі 2 400 тис. грн. Для фінансування зазначених видатків пропонується визначити додатковим джерелом надходження до спеціального фонду державного бюджету від сплати податку на додану вартість при розмитненні природного газу, ввезеного на митну територію у минулі періоди. За рахунок цього буде поліпшено стан розрахунків за спожитий природний газ та створено умови для сталого проходження осінньо-зимового періоду.

Даний закон не був у порядку денному. Він був проголосований сьогодні ж в першому читанні і через кілька хвилин як закон, без обговорення. При цьому поправки вносились з голосу і так голосувалися.

