Екс-голову Держказначейства оголошено в розшук

Генеральна прокуратура України оголосила в розшук екс-голову Державного казначейства України Тетяну СЛЮЗ.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на прес-конференції в Києві заявив генпрокурор України Віктор ПШОНКА.

«Вона в розшуку. На мій погляд, прокуратура милосердно поступила, що дала підписку про невиїзд – ходіть до слідства разом з адвокатом, доказуйте свою невинуватість. Але вона цього не робила, тому слідчий виніс постанову про доставлення її в суд і арешт. Тому вона оголошена в розшук», - сказав В.ПШОНКА.

Як повідомляв УНІАН, у вересні ц. р. на той час генеральний прокурор України Олександр МЕДВЕДЬКО заявив, що колишнього керівника Держказначейства Т.СЛЮЗ обвинувачують у зловживанні службовим становищем.

«Є рішення суду про затримання і доставку до суду першого заступника керівника Держказначейства для обрання запобіжного заходу. Генеральна прокуратура наполягатиме на її утриманні під вартою», - сказав генпрокурор.

О.МЕДВЕДЬКО уточнив, що цю кримінальну справу порушено за фактом зловживання службовим становищем посадовцями Держказначейства. За цією справою висунуто звинувачення колишньому першому заступнику керівника цього органу Тетяні ГРИЦУН. За рішенням суду її заарештовано.

Як зазначається у матеріалах справи, розглянутих Печерським районним судом Києва, посадовці Держказначейства у період з жовтня 2009 року по січень 2010 року давали вказівки своїм підлеглим не перераховувати конкурсні гарантії у сумі 800 млн. грн. учасникам конкурсу з приватизації Одеського припортового заводу: компаніям «Нортіма» і «Фрунзе-Флора».