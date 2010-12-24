Залишок коштів на коррахунках банків збільшилися на 1,4%

Залишок коштів на кореспондентських і транзитних рахунках комерційних банків у Національному банку України 23 грудня 2010 року збільшився на 1,4%, або 237,1 млн. грн., і на початок дня 24 грудня 2010 року становив 16,771 млрд. грн.

Про це повідомляється на офіційному сайті Нацбанку.

Згідно з наданою інформацією, порівняно з початком цього місяця обсяг коштів на коррахунках скоротився на 3,5%, або 0,608 млрд. грн.

