Залишок коштів на коррахунках банків збільшилися на 1,4%
14:07, 24 грудня 2010Фінанси
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Залишок коштів на кореспондентських і транзитних рахунках комерційних банків у Національному банку України 23 грудня 2010 року збільшився на 1,4%, або 237,1 млн. грн., і на початок дня 24 грудня 2010 року становив 16,771 млрд. грн.
Про це повідомляється на офіційному сайті Нацбанку.
Згідно з наданою інформацією, порівняно з початком цього місяця обсяг коштів на коррахунках скоротився на 3,5%, або 0,608 млрд. грн.
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