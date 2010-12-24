НБУ 23 грудня продав банкам депозитні сертифікати на 159 млн. грн.

Національний банк України 23 грудня ц.р. продав банкам свої депозитні сертифікати на загальну суму 159 млн. грн.

Про це повідомляється на сайті Нацбанку.

Згідно з повідомленням, депозитні сертифікати було реалізовано двом банкам строком на 21 день під 5% річних. Регулятор також надав одному банку кредит овернайт на 9,4 млн. грн. під 9,25% річних.

За даними НБУ, обсяг міжбанківського ресурсного ринку 23 грудня становив 4,373 млрд. грн., при цьому середньозважена ставка була на рівні 7% річних, зокрема за кредитами овернайт – 5,8% річних.

Як повідомляв УНІАН, у листопаді ц.р. обсяг операцій з рефінансування Нацбанком комерційних банків становив 166 млн. грн. (із початку року – 4,8 млрд. грн.). Обсяг операцій з мобілізації коштів банків у листопаді становив 7 млрд. грн. (із яких 2 млрд. грн. – шляхом проведення операцій зворотного РЕПО). З початку року Національний банк України провів мобілізаційні операції на загальну суму 236,9 млрд. грн.

Обсяг міжбанківського ресурсного ринку 14 грудня становив 2,493 млрд. грн. середньозважена ставка за кредитами була на рівні 0,5% річних, зокрема за кредитами овернайт – 0,5% річних.

