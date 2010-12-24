ГП звинувачує Тимошенко у нецільовому використанні 180 і 200 млн. євро, отриманих за Кіотським протоколом

Генеральна прокуратура України звинувачує екс-прем’єр-міністра, лідера партії “Батьківщина” Юлію ТИМОШЕНКО за двома епізодами нецільового використання 180 і 200 млн. євро, отриманих Україною від продажу квот на викиди парникових газів в рамках Кіотського протоколу.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на прес-конференції в Києві повідомив генеральний прокурор Віктор ПШОНКА.

«Екс-прем’єр-міністр Юлія ТИМОШЕНКО - вона скоїла злочин. І не треба вірити словам, легендам, які хтось розказує. Слід встановити використання 180 млн. євро і 200 млн. євро. Говорять, що це пішло на пенсії, а слідство говорить, що це не так», - сказав генпрокурор.

За його словами, встановлено, що кошти були перераховані на рахунок, на якому вже перебували гроші, призначені для виплат пенсій.

«Для чого така бухгалтерія? Ось ми зараз і розбираємось, для чого це зроблено... Тому злочин є, нецільове використання коштів є – треба відповідати. Мотив без мети злочину не буває», - зазначив генпрокурор.

Як повідомляв УНІАН, 15 грудня 2010 року Генеральна прокуратура заявила про порушення кримінальної справи стосовно Ю.ТИМОШЕНКО за фактом нецільового використання коштів, отриманих Україною в рамках Кіотського протоколу.

Ю.ТИМОШЕНКО висунуто звинувачення в тому, що вона «діючи навмисно, з особистих інтересів, вирішила одноосібно ухвалити рішення про використання частини грошей, що надійшли від продажу квот на викиди парникових газів і мали цільове призначення, на покриття витрат Державного бюджету України, перш за все зобов'язань із виплати пенсій».

