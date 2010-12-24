КМДА сподівається на збереження фінансування бюджетної сфери

У Київській міській державній адміністрації сподіваються, що в 2011 році за рахунок закладеного в проект бюджету приросту доходів, а також прийнятих нових Бюджетного і Податкового кодексів, фінансування бюджетної сфери столиці, незважаючи на збільшення вилучень до держбюджету, вдасться зберегти на рівні 2010 року.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні сказав заступник голови КМДА Руслан КРАМАРЕНКО на прес-конференції в мерії.

«Вилучення (з бюджету Києва до держбюджету обсягом 8,250 млрд. грн. – УНІАН) насправді на Програму соціально-економічного розвитку міста не вплинуть ніяк, тому що вилучення впливають на першу, другу «корзини» - це безпосередньо утримання бюджетної сфери», - зазначив Р.КРАМАРЕНКО.

«Але, враховуючи те, що у нас у бюджеті на 2011 рік закладено приріст доходів близько 18%, порівняно з попереднім (2010) роком, а також прийнято новий Бюджетний кодекс і Податковий, то, в принципі, я думаю, що обсяг фінансування бюджету у нас буде: зарплата на рівні цього року, а соціальні виплати, харчування, медикаменти, які в 2010 році практично не фінансувалися, я думаю, що ми вирівняємо і виведемо на докризовий рівень», - сказав Р.КРАМАРЕНКО.

Заступник голови КМДА також повідомив, що зараз йде активна робота над бюджетом столиці, і вже в понеділок-вівторок планується його презентація.

Як повідомляв УНІАН, учора, 23 грудня, Верховна Рада України прийняла в цілому Закон України «Про внесення змін до Бюджетного кодексу України та деяких інших законодавчих актів України». Мета Закону - уточнення й узгодження окремих положень Бюджетного кодексу України у зв`язку з ухваленням Податкового кодексу України. Кодексом також встановлено, що до державного бюджету України перераховуватимуться 50 відсотків податку на доходи фізичних осіб, що сплачується (перераховується) на території міста Києва.