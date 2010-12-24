На парламент у 2011 році витратять понад 900 млн. грн.

Державним бюджетом України на 2011 рік передбачено встановити видатки парламенту на наступний рік в сумі понад 900 млн. грн.

Відповідні дані містяться в законі про Державний бюджет на 2011 рік, що був ухвалений 23 грудня.

В той же час, депутати порівняно з першим читанням Держбюджету майже на 138 млн. грн. збільшили собі фінансування.

Так проектом закону в першому читанні передбачалося, що на здійснення законотворчої діяльності депутати витратять 417, 2 млн. грн., а після внесених поправок ця сума зросла до 504,2 млн. грн. Так само зросла сума коштів на організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності Верховної Ради України з 166,8 млн. грн. до майже 181 млн. грн.; візити депутатів за кордон з 6,2 млн. грн. до 9,5 млн. грн. Збільшилася у порівнянні з першим читанням і сума на обслуговування діяльності Верховної Ради України з 95,2 млн. грн. до майже 126 млн. грн.; фінансова підтримка санаторно-курортного комплексу Управління справами Верховної Ради України з 76 млн. грн. до майже 76,8 млн. грн.; висвітлення діяльності народних депутатів через засоби телебачення і радіомовлення – з 11,2 млн. грн. до 11,8 млн. грн. та фінансова підтримка видання газети “Голос України” та журналу “Віче” зросли з 11,7 млн. грн. до трохи більш як 13 млн. грн. Таким чином загальне фінансування ВР становить 923 млн. грн., а перше читання передбачало суму у 786 млн. грн.

Як пояснив у коментарі кореспонденту УНІАН голова Комітету ВР з питань регламенту Володимир МАКЕЄНКО, збільшення фінансування зумовлене об’єктивними причинами. “Але потрібно порівнювати не з сумою, яка була запропонована на перше читання, а з сумами, які виділялися у 2010, 2009, 2008 роках”, - сказав голова комітету. В.МАКЕЄНКО зауважив, що на балансі Верховної Ради знаходяться санаторно-курортні комплекси на Південному березі Криму і там знаходяться пам’ятки архітектури деяким з яких вже по 100 років. “Так оці кошти планується спрямувати саме туди, щоб ці комплекси не розвалилися. Ці кошти потрібні, щоб підтримати нормальне утримання”, - сказав В.МАКЕЄНКО. Він також зауважив, що частина коштів піде на поліпшення інформатизації парламенту. Зокрема, за словами голови комітету, щодня депутати отримують законопроекти, які роздруковані на першокласному фінському папері. “Наші колеги беруть, їх і доносять до визначеної коробки, навіть не читаючи їх. Звичайно ми хочемо ввести електронний обіг проектів законів”, - сказав він. В.МАКЕЄНКО наголосив, що в перший рік цього введення це буде коштувати дорожче, однак потім буде значна економія на купівлі цього паперу. “Планується і сюди спрямувати кошти. Я, на жаль, не знаю скільки це буде коштувати, оскільки мають бути проведені тендерні процедури”, - сказав він.

*** Фінансування Верховної Ради України у бюджеті 2010 року було встановлено на рівні 822 млн. грн.