НБУ отримає право контролювати ділову репутацію керівників комерційних банків

Національний банк України з наступного тижня отримає право контролювати відповідність діловій репутації керівників комерційних банків.

Про це йдеться в прес-релізі Українського кредитно-банківського союзу, текст якого має в своєму розпорядженні УНІАН.

Згідно з наданою інформацією, з 26 грудня ц.р. набуває чинності постанова Нацбанку №454 від 7 жовтня 2010 року «Про затвердження Змін до Положення про порядок створення й державної реєстрації банків, відкриття їх філіалів, представництв, відділень».

Документом передбачено, що Національний банк здійснює контроль за відповідністю ділової репутації керівництва комерційного банку вимогам законодавства України протягом усього часу перебування на керівній посаді. Відповідно до чинних на сьогодні нормативних актів, НБУ визначає відповідність діловій репутації тільки під час узгодження кандидатур на керівні посади в комерційних банках.

Реалізація цього процесу, згідно з постановою, покладається на уповноважений орган – Комісію Нацбанку. Рішення ухвалюватимуться на підставі отриманої інформації, зокрема шляхом розгляду листів, заяв і скарг вкладників, інших кредиторів банку, органів державної влади про факти порушення законодавства України.

Рішення про внесення на розгляд Комісії НБУ питання про відповідність/невідповідність ділової репутації керівника банку ухвалюється заступником голови Національного банку – куратором Служби банківського нагляду або керівником Служби банківського нагляду за наявності хоча б однієї з таких підстав: виявлення суттєвих змін показників діяльності банку; виявлення конфлікту інтересів керівника банку; невиконання банком своїх прострочених зобов`язань впродовж п`яти робочих днів; неефективність функціонування або неадекватність системи управління ризиками банку; виявлення недоліків у системі внутрішнього контролю банку; неподання документів на письмову вимогу уповноважених працівників Національного банку, приховування рахунків, документів, активів.

У тому випадку, якщо Комісія ухвалює рішення про невідповідність керівника банку вимогам законодавства України, Національний банк письмово висуває вимогу до наглядової ради банку про призначення на цю посаду людини з відповідною репутацією. Наглядова рада в тижневий термін повинна повідомити регулятора про вжиті заходи.

Як повідомляв УНІАН, згідно із Законом України «Про банки та банківську діяльність», керівники банку повинні мати вищу економічну, юридичну освіту або освіту у сфері управління, а також відповідний стаж роботи в банківській системі не менше 3 років (ці дві вимоги не поширюються на членів наглядової ради банку). Крім того, керівники банку повинні мати бездоганну ділову репутацію.