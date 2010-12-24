Профіцит платіжного балансу України склав 5,77 млрд. дол.

Профіцит платіжного балансу України у січні-листопаді 2010 р., за попередніми даними, становив 5,777 млрд. дол. проти 13,505 млрд. дол. дефіциту за відповідний період 2009 року.

Про це повідомляється на сайті Національного банку України (НБУ).

За даними НБУ, за підсумками листопада ц.р. дефіцит платіжного балансу становив 145 млн. дол. проти 578 млн. дол. у листопаді 2009 року.