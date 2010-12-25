Литвин не береться прогнозувати причетність Тимошенко до корупції

Голова Верховної Ради України Володимир ЛИТВИН не береться прогнозувати можливу причетність колишнього глави уряду Юлії ТИМОШЕНКО до корупції, оскільки вважає, що це мають робити слідчі органи.

Про це він заявив в інтерв’ю телеканалу "Рада".

"Я не є слідчим. Я дуже добре знаю народне повір’я - від суми ті тюрми не зарікайся", - сказав він. За словами В.ЛИТВИНА, він не відчуває радості з приводу тих подій, які відбуваються зараз навколо Ю.ТИМОШЕНКО. "Водночас я вважаю, що потрібно, щоб будь-який процес, будь-яке слідство не тільки проти осіб, які є знаними в Україні, відбувалося об’єктивно", - сказав він. Голова ВР наголосив, що в будь-якій справі не повинно бути двозначних тлумачень та різночитань. "Я не слідчий, я не знаю сутність цієї справи, тому не збираюся наперед висловлювати ті чи інші оцінки. Це було б не правильно", - додав він.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 24 грудня, генпрокурор України Віктор ПШОНКА заявив, що Генеральна прокуратура України порушила кримінальну справу за фактом нанесення державі збитків при закупівлі посадовцями уряду Ю.ТИМОШЕНКО 1 тис. автомобілів «швидкої допомоги» за отримані під державні гарантії кредитні кошти іноземного банку.

«Закупили автомобілі під державні гарантії за кредити взяті в одного з іноземних банків під «швидку допомогу», а вони не годяться під це. І це не десять, не сто автомобілів, а тисяча. І ціна завищена на 50 млн. грн.», - сказав генпрокурор.