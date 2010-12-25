«Правекс-Банк» має намір увійти до десятки найбільших банків

АКБ «Правекс-Банк», який входить у четверту десятку найбільших банків України, має намір у найближчі роки увійти до десятки найбільших банків.

Про це заявив голова правління «Правекс-Банку» Сергій НАУМОВ в інтерв'ю тижневику «Дзеркало тижня» (№ 48 (828) 25 - 29 грудня 2010).

«Поставлено абсолютно чітке стратегічне завдання - увійти до числа десяти найбільших учасників ринку вже в найближчі роки і потім закріпитися в першій п'ятірці. Слід сказати, що такі цілі цілком адекватні для Intesa Sanpaolo: банк є лідером ринку в Італії, а його дочірні структури входять як мінімум у першу десятку в більшості країн своєї присутності», - заявив С.НАУМОВ.

Він повідомив, що на сьогодні продовжується реорганізація банку. «Довелося одночасно займатися оптимізацією і трансформацією мережі. Аби привести її у відповідність зі стандартами і принципами організації групи, було скорочено понад 177 відділень, натомість створено шість регіональних центрів по роботі з малим і середнім бізнесом і шість роздрібних регіональних центрів. Зараз у нас близько 420 відділень - це оптимальна на сьогодні кількість, що покриває всю Україну», - повідомив голова правління.

За словами банкіра, процес реорганізації вже пройшов найбільш активну фазу, тому нових серйозних скорочень мережі вже не буде. «Якщо якісь відділення і закриватимуться, то це більше буде пов'язано з перспективністю того чи іншого регіону або з реалокацією точок присутності шляхом пошуку ефективніших і вигідніших місць їх розташування», - зазначив він.

Крім того, С.НАУМОВ повідомив, що одним з головних пріоритетів розвитку банку є корпоративний сегмент. «Правекс» завжди був орієнтований на роздріб. Усі зобов'язання щодо кредитів юросіб на кінець 2009 року лише трохи перевищували 290 млн. грн. Але сьогодні модель ведення бізнесу змінилася. Ми переорієнтовувалися на більш структуровану універсальну бізнес-модель. Зараз ми розпочали активну роботу по залученню корпоративних клієнтів», - повідомив банкір.

Довідка УНІАН. АКБ "Правекс-Банк" створений у 1992 році, на сьогодні входить до групи великих банків України.

На 1 жовтня 2010 року активи банку склали 5,891 млрд. грн., кредити і заборгованість клієнтів – 5,444 млрд. грн., зобов'язання – 4,958 млрд. грн., статутний капітал – 1,562 млрд. грн., власний капітал – 932,377 млн. грн.

«Правекс-Банк» (Київ) у січні-вересні 2010 року мав збитки в розмірі 146,690 млн. грн.

Intesa Sanpaolo володіє 100% акцій "Правекс-Банку".