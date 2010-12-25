У бюджеті нема коштів на будівництво траси «Формула-1» - Азаров

У бюджеті України немає коштів для реалізації ідеї губернатора Київської області Анатолія ПРИСЯЖНЮКА щодо будівництва автотраси для проведення змагань “Формула-1».

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на брифінгу журналістам заявив прем'єр-міністр України Микола АЗАРОВ після відкриття автомобільного руху на Жулянському шляхопроводі в Києві.

«Мріяти не шкідливо, дуже навіть корисно. Якщо пан ПРИСЯЖНЮК залучить іноземні інвестиції – я йому аплодуватиму. З погляду бюджетних грошей, у нас зараз є більш першочергові витрати, на які ми наші бюджетні ресурси направлятимемо. А з погляду інвестицій – я всіляко сприятиму ПРИСЯЖНЮКУ, допомагатиму. Я теж зацікавлений, щоб у нас така прекрасна траса з'явилася», - сказав М.АЗАРОВ.

Як повідомляв УНІАН, 21 грудня голова Київської облдержадміністрації Анатолій ПРИСЯЖНЮК заявив, що впродовж двох років в Іванківському районі Київської області з'явиться автотраса для проведення змагань «Формула-1».

За його словами, вже прийняте рішення про виділення під цей проект близько 100 га землі. Загальний кошторис робіт - близько 1 млрд. доларів.

У той же час А.ПРИСЯЖНЮК відмовився уточнювати, хто саме виступить інвестором будівництва, зазначивши, що особисто бачив цей проект, який уже пройшов експертне узгодження в Данії з фахівцями, котрі свого часу будували аналогічні траси в Об'єднаних Арабських Еміратах і Сінгапурі.