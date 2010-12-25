Нацбанк обіцяє знизити інфляцію до 2014 року до 5%

У Національному банку вважають своїм пріоритетним завданням зниження інфляції в Україні до 2014 року до 5% і утримання її надалі в межах 3-5%.

Про це йдеться у «Засадах грошово-кредитної політики на 2011 рік», пише тижневик «Дзеркало тижня».

Пріоритетною ж метою грошово-кредитної політики в 2011 році НБУ визначив сприяння зниженню темпів зростання споживацьких цін до рівня 8,9% (як визначено в бюджеті-2011).

«У цьому значенні стримана монетарна політика запобігатиме різким сплескам прискорення споживацьких цін, а позитивні перспективи розвитку сільського господарства і характерне для посткризового відновлення посилення внутрішньої ділової активності суб'єктів господарювання забезпечуватимуть достатню насиченість споживацького ринку і помірні темпи зростання цін у найвагомішому його сегменті - продовольчих товарів», - йдеться у документі.

Як повідомлялося, в Україні за роки незалежності ніколи не було інфляції нижче за 5%. Єдиним виключенням став 2002 рік, коли в країні спостерігалася дефляція 0,6%.

У 2010 році інфляція очікується на рівні близько 9,5%.