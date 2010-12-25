Захарченка призначено головою ДПАУ замість Папаіки

15:44, 25 грудня 2010
Фінанси
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Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ призначив Віталія ЗАХАРЧЕНКА головою Державної податкової служби України.

Текст відповідного указу розміщено на офіційному сайті глави держави. Іншим указом Президент звільнив з посади голови ДПАУ Олександра ПАПАІКУ.

В.ЗАХАРЧЕНКО до цього призначення був першим заступником голови Державної податкової адміністрації України.

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