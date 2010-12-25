Захарченка призначено головою ДПАУ замість Папаіки

Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ призначив Віталія ЗАХАРЧЕНКА головою Державної податкової служби України. Текст відповідного указу розміщено на офіційному сайті глави держави. Іншим указом Президент звільнив з посади голови ДПАУ Олександра ПАПАІКУ. В.ЗАХАРЧЕНКО до цього призначення був першим заступником голови Державної податкової адміністрації України.

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