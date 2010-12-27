НБУ видав дозвіл на об'єднання ПУМБ і «Донміськбанку»

Національний банк України 22 грудня ц.р. надав дозвіл на проведення реорганізації «Донміськбанку» шляхом його приєднання до «Першого Українського Міжнародного Банку» (ПУМБ). Про це йдеться в повідомленні прес-служби ПУМБ, переданому агентству УНІАН.

За інформацією прес-служби, голова наглядових рад банків Ілля АРХИПОВ вважає, що з отриманням дозволу регулятора можна говорити про юридичний початок процесу інтеграції ПУМБ і «Донміськбанку», який планується завершити в другій половині 2011 року.

Також Нацбанк затвердив план реорганізації шляхом приєднання «Донміськбанку» до ПУМБ, затверджений наказом єдиного акціонера (ТОВ «СКМ Фінанс).

Як повідомляв УНІАН, акціонери ПУМБ і «Донміськбанку» в листопаді ц.р. на спільних зборах ухвалили рішення про об`єднання двох банків в один шляхом приєднання «Донміськбанку» до ПУМБу.

Минулого тижня Група СКМ заявила про те, що з російською Групою «Ренесанс Кредит» досягнуто угоду про придбання 100% акцій АТ «Банк Ренесанс Капітал» (бренд «Ренесанс Кредит»). Планується, що операція буде завершена після отримання всіх необхідних дозволів Національного банку України і Антимонопольного комітету, "Банк Ренесанс-Капітал" продовжить працювати як окрема юридична структура в рамках банківського напряму бізнесу Групи СКМ.

Довідка УНІАН. Компанія СКМ володіє і управляє активами в гірничо-металургійній, енергетичній, телекомунікаційній, банківській, страховій, медійній галузях, а також у сфері рітейла і нерухомості.

100% акцій ЗАТ «СКМ» належать Рінату АХМЕТОВУ.

ПАТ «Перший український міжнародний банк» (ПУМБ, Київ) засновано в 1991 році, входить до групи найбільших банків України і займає 13-е місце за рівнем активів, обсяг яких на 1 жовтня 2010 року становив 18,744 млрд. грн.

АТ «Донміськбанк» – правонаступник «Акцептбанку» (Донецьк), сьогодні входить до групи великих банків і за обсягом активів (9,869 млрд. грн.) займає 23-е місце серед 176 банків України.

СКМ є головним акціонером в обох банках.