Вплив російських бізнесменів на економіку України значно зріс - експерти

Експерти вважають, що вплив російських бізнесменів на економіку України значно зріс.

Таку думку висловили представники інвестиційних компаній під час експертного опитування Інституту Горшеніна в рамках дослідницького проекту «Україна-Росія. Підсумки року», повідомили УНІАН в Інституті.

Кажучи про підсумки і ключові події 2010 року для російського бізнесу в Україні, а також про можливі перспективи для російських компаній в 2011 році, директор інвестиційно-банківського департаменту інвестиційної групи ДІК «Сократ» Володимир КЛИМЕНКО відзначив, що з приходом нової влади в Україні можливості російського бізнесу збільшилися. «Новий Президент і новий уряд України більш прогнозовані для російських ділових кіл. Крім того, за рахунок придбання великих компаній вплив російських бізнесменів на економіку України в цілому значно зріс», - вважає він.

За словами В.КЛИМЕНКА, знаковими були придбання російськими бізнесменами ІСД (Індустріальний союз Донбасу) і «Запоріжсталі» - найбільші операції поглинань в Україні в 2010 році. «З урахуванням придбання ПІБу (Промінвестбанк) Внєшекономбанком вплив російського бізнесу на українську економіку істотно зріс», - сказав В.КЛИМЕНКО. Найцікавішими для російського бізнесу, на думку експерта, залишаться газотранспортні активи, підприємства гірничо-металургійного комплексу, а також провідні підприємства авіабудування і енергетичного машинобудування.

Директор аналітичного департаменту ДІК Dragon Capital Андрій БЕСПЯТОВ вважає, що завдяки політичному потеплінню у взаємовідносинах між Росією і Україною, російський бізнес практично повернув собі вплив, загублений після «помаранчевої революції». «Ризики стали, загалом, зіставними з діяльністю компаній у себе в Росії. Водночас сильніша фінансова підтримка забезпечує сприятливу основу для розширення присутності в багатьох галузях», - сказав він.

Експерт також назвав ряд ключових для російського бізнесу подій, які відбулися в Україні в 2010 році: «На макрорівні: президентські вибори були дуже важливою подією для зміни активності російського бізнесу в Україні. Другою важливою подією і знаковим рішенням були харківські домовленості між Україною і Росією. Ключовою подією серед покупок було придбання контролю в групі ІСД, придбання «Запоріжсталі», а також розширення впливу на хімічну галузь, машинобудівний комплекс і фінансовий сектор».

Керівник аналітичного департаменту ДІК Concorde Capital Андрій ГЕРУС також вважає, що внаслідок покращення політичних відносин великі російські компанії одержали більш сприятливе середовище для діяльності. «Але поки що це стосується в основному великого бізнесу», - сказав він. Експерт назвав ряд знакових для російського бізнесу придбань: «Приватизація «Луганськтепловозу», придбання ІСД і «Запоріжсталі».

На думку А.ГЕРУСА, Росії в 2011 році будуть цікаві великі активи на кшталт ІСД і «Запоріжсталі»: «Мотор Січ, «Нафтогаз», «Укрнафта», «Стахановський вагонобудівний завод», а також об'єкти у сфері авіабудування, нафтогазу, хімії.

Аналітик ДІК Foyil Securities Андрій ЯСТРЕБ відзначає, що традиційно дуже привабливим для російського бізнесу є український нафтогазовий сектор. «Найбажанішим активом в цьому секторі для російського бізнесу (швидше, навіть не бізнесу, а для Російської Федерації) буде Українська газотранспортна система. Крім цього, російські компанії будуть зацікавлені в інших активах нафтогазової сфери, включаючи нафтопереробні заводи і мережі бензозаправок», - вважає експерт. А.ЯСТРЕБ вважає, що хімічна промисловість також залишається привабливою для російського бізнесу. «Головною інтригою наступного року буде діяльність хімічних заводів, які зараз належать концерну Ostchem Дмитра ФІРТАША. Консолідація цих активів Д.ФІРТАШЕМ (включаючи придбання компанії Stirol) одразу викликала чутки про те, що ці активи перепродуватимуть російському бізнесу. Швидше за все, ця ситуація прояснішає в 2011-му. Хімічна промисловість є великим споживачем газу і тому потенційно цікава для російських компаній, у яких є доступ до більш дешевого газу», - сказав аналітик.

Третьою галуззю, до якої, на думку експерта, російський бізнес демонструє високий інтерес, є сільське господарство. «Найбільшим орендарем сільськогосподарської землі залишається компанія «Українські агарові інвестиції», асоційована з російським “Ренесансом”. Новий уряд у Києві збирається відкрити ринок землі в Україні в 2011 році. Багато іноземних інвесторів будуть зацікавлені в інвестиціях в цей сектор», - сказав А.ЯСТРЕБ.