Податкову службу очолив Захарченко
Замість Папаїки
Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ призначив Віталія ЗАХАРЧЕНКА головою Державної податкової служби України.
Текст відповідного указу розміщено на офіційному сайті глави держави. Іншим указом Президент звільнив з посади голову ДПАУ Олександра ПАПАЇКУ.
В.ЗАХАРЧЕНКО до цього призначення обіймав посаду першого заступника голови Державної податкової адміністрації України.
В.ЗАХАРЧЕНКО народився 20 січня 1963 року в м. Костянтинівка Донецької області. В 1986 році закінчив Ризьку спеціальну середню школу міліції МВС СРСР, у 1991 році - Ризький філіал Мінської вищої школи МВС СРСР, у 1998 році - магістрат Національної академії внутрішніх справ України, в 2010 році - Полтавський університет економіки та торгівлі, міжгалузевий інститут підвищення кваліфікації та перепідготовки фахівців” за спеціальністю „Облік і аудит”.
З травня 2008 року до липня 2009 року В.ЗАХАРЧЕНКО обіймав посаду заступника голови Державної податкової адміністрації в Полтавській області, з липня 2009 року до червня 2010 року - перший заступник голови - начальник управління податкової міліції ДПА в Полтавській області, з червня до липня 2010 року - перший заступник начальника податкової міліції ДПА України.