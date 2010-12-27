Податкову службу очолив Захарченко

Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ призначив Віталія ЗАХАРЧЕНКА головою Державної податкової служби України.

Текст відповідного указу розміщено на офіційному сайті глави держави. Іншим указом Президент звільнив з посади голову ДПАУ Олександра ПАПАЇКУ.

В.ЗАХАРЧЕНКО до цього призначення обіймав посаду першого заступника голови Державної податкової адміністрації України.

В.ЗАХАРЧЕНКО народився 20 січня 1963 року в м. Костянтинівка Донецької області. В 1986 році закінчив Ризьку спеціальну середню школу міліції МВС СРСР, у 1991 році - Ризький філіал Мінської вищої школи МВС СРСР, у 1998 році - магістрат Національної академії внутрішніх справ України, в 2010 році - Полтавський університет економіки та торгівлі, міжгалузевий інститут підвищення кваліфікації та перепідготовки фахівців” за спеціальністю „Облік і аудит”.

З травня 2008 року до липня 2009 року В.ЗАХАРЧЕНКО обіймав посаду заступника голови Державної податкової адміністрації в Полтавській області, з липня 2009 року до червня 2010 року - перший заступник голови - начальник управління податкової міліції ДПА в Полтавській області, з червня до липня 2010 року - перший заступник начальника податкової міліції ДПА України.