Президент призначив Головача начальником податкової міліції, звільнивши Шейбута

Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ звільнив Віктора ШЕЙБУТА з посади першого заступника голови Державної податкової адміністрації України – начальника податкової міліції.

Текст відповідного указу розміщений на офіційному сайті глави держави.

Іншим указом Президент призначив першим заступником голови Державної податкової служби України - начальником податкової міліції генерал-майора податкової міліції Андрія ГОЛОВАЧА.

А.ГОЛОВАЧ народився в 1969 році в Донецьку. У 1996 році закінчив Донецький державний університет, у 2000 році - Національну академію внутрішніх справ. З червня 2002 року по листопад 2009 року очолював управління податкової міліції ДПА в Дніпропетровській області. З березня по грудень 2010 року - перший заступник начальника податкової міліції - начальник Головного управління податкової міліції ДПА України.

