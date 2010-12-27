Профіцит платіжного балансу України становив 5,8 млрд. дол.

Профіцит платіжного балансу України в січні-листопаді 2010 р., за попередніми даними, становив 5,777 млрд. дол. проти 13,505 млрд. дол. дефіциту за відповідний період 2009 року. Про це повідомляється на сайті Національного банку України (НБУ).

За даними НБУ, за підсумками листопада дефіцит платіжного балансу становив 145 млн. дол. проти 641 млн. дол. у листопаді 2009 року.

За даними Нацбанку, за січень-листопад ц.р. поточний рахунок був сформований із дефіцитом 1 млрд. 636 млн. дол., що на 536 млн. дол. більше, ніж за відповідний період 2009 року., зокрема, в листопаді - 508 млн. дол. (у листопаді 2009 року - 318 млн. дол.).

Профіцит по капітальному й фінансовому рахунку в листопаді становив 363 млн. дол. Він, в основному, був забезпечений залученнями за гарантованими урядом довгостроковими кредитами й облігаціями реального сектора, а також збереженням достатньо високих обсягів надходжень прямих іноземних інвестицій. З іншого боку, в листопаді зберігався підвищеним попит на валюту на готівковому ринку.

З початку 2010 року профіцит капітального і фінансового рахунку досяг 7,4 млрд. дол., при цьому, за 11 місяців 2009 року дефіцит становив 12,4 млрд. дол.

Чисті надходження прямих іноземних інвестицій (ПІІ) в листопаді були найбільшими в поточному році (725 млн. дол.). Цей рівень було забезпечено завдяки інвестиціям у банківський сектор (77,8% від загального обсягу чистих надходжень). Загалом із початку року чиста приплив ПІІ становив 4,8 млрд. дол., що на 6,8% більше рівня аналогічного періоду минулого року (4,5 млрд. дол.), із них до банківського сектора надійшло 41% (минулого року - 43%).

Сальдо за кредитами і облігаціях зберігається позитивним – 1,3 млрд. дол. США в листопаді.

Операції банківського сектора за кредитами і облігаціями в листопаді були майже збалансованими: негативне сальдо становило 89 млн. дол. (rollover становив 92% проти 80% у жовтні).

Загалом за січень-листопад 2010 року сальдо за операціями з кредитами й облігаціями приватного сектора було позитивним - 650 млн. дол. (порівняно з дефіцитом 8,4 млрд. дол. за відповідний період минулого року).

За даними НБУ, в листопаді продовжувався приріст готівкової валюти поза банківською системою в значних обсягах – 1,5 млрд. дол. (у жовтні – 1,7 млрд. дол.). Загалом за 11 місяців ц.р. приріст валюти поза банками становив 5,8 млрд. дол., що на 32,9% менше, ніж за відповідний період минулого року.

Негативне сальдо платіжного балансу в листопаді (145 млн. дол.) було профінансоване за рахунок резервних активів. Їх обсяг станом на 1 грудня 2010 року становив 33,5 млрд. дол., що забезпечує фінансування імпорту товарів і послуг впродовж 5,1 місяців майбутнього періоду.

