На міжбанку на 12:00 котирування склали 7,9610-7,9690 грн./дол.

Сьогодні на міжбанківському валютному ринку України торги доларом США відкрилися котируваннями 7,9535/7,9640 грн./дол., на 12:00 ціни зросли 7,9610/7,9690 грн./дол.

Як повідомляє фінансова компанія «ІнтерБізнесКонсалтинг», рублевий ринок відкрився котируваннями - 0,2610/14, на 12:00 ціни піднялися 0,2617/20. У Росії курс долар-рубль скоригувався, і на 12:00 встановився на рівні 30,4510 (+0,0091).

На міжнародному валютному ринку ціни на валютну пару євро-долар сьогодні стартували з позначки 1,3141/43, змінюючись у досить вузькому коридорі. Ринок євро-гривня відкрився індикативними котируваннями 10,4545/10,4710, на 12:00 ціни пішли вгору 10,4715/10,4880.