Курс національної валюти буде стабільним - Азаров

Національна валюта поводитиметься стабільно. Як передає кореспондент УНІАН, про це сказав сьогодні на прес-конференції для центральних і регіональних засобів масової інформації прем'єр-міністр України Микола АЗАРОВ.

«Як поводилася національна валюта? Стабільно. Так вона й поводитиметься, тому що основа стабільності національної валюти - це, перш за все, системна робота НБУ та уряду. І коли попередній прем'єр валив усе на Нацбанк - вона лукавила. Не може бути стабільною валюта в країні, де падає економіка, де держава поводиться як марнотрат», - сказав він.

За його словами, в умовах, коли уряд і НБУ ведуть узгоджену політику й думають про те, що відбувається з валютними резервами, «національній валюті абсолютно нічого не загрожує».

«Для цього є валютні резерви держави, і вони зараз зросли у нас із 24 млрд. до 34 млрд. дол. Додати треба, безумовно, й валютні резерви самого уряду, а в нас їх ні багато, ні мало, - а ось зараз ще надійде транш (МВФ - УНІАН) - і буде десь близько 3 млрд. дол. Отже, їх можна спокійно додати до валютних резервів НБУ. Тобто, ми вже обігнали докризовий рівень», - сказав він.

Як повідомляв УНІАН, Рада директорів Міжнародного валютного фонду (МВФ) на засіданні 22 грудня ц.р. ухвалила рішення про виділення Україні другого траншу кредиту stand-by обсягом 1 млрд. SDR, що становить 1,5 млрд. доларів США.

