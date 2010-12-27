Національний банк України (НБУ) вводить в обіг пам`ятну монету “Іван Федоров”. Про це йдеться в повідомленні, оприлюдненому на сайті Нацбанку.

«Національний банк України, продовжуючи серію “Видатні особистості України”, вводить в обіг 28 грудня 2010 року пам`ятну монету номіналом 5 гривень, присвячену Івану Федорову - видатному діячу східнослов`янської культури, відомому друкарю, а також інженеру-винахіднику, граверу, ливарнику, який видав в Україні перші друковані книги, - “Апостол” (1574), підручник східних слов`ян “Буквар” (1574), Острозьку Біблію (1581)», - йдеться в повідомленні.

Монету виготовлено зі срібла, тираж - 5 000 штук.