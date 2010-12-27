Податкову міліцію найближчим часом не ліквідують – Азаров

Прем`єр-міністр України Микола АЗАРОВ заявляє, що податкову міліцію найближчим часом не буде ліквідовано.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив сьогодні під час представлення нового керівництва Державної податкової служби України.

«Нам потрібно робити все так, щоб податкової міліції не існувало років так через десять», – сказав М.АЗАРОВ.

При цьому, ставлячи завдання перед новим керівництвом, прем`єр зазначив, що податкова міліція має перейти на партнерські відносини з платниками податків, а результатом роботи цього підрозділу має бути не кількість порушених кримінальних справ, а збільшення сум надходжень до бюджету.

Крім того, прем`єр поставив завдання перед новим керівництвом забезпечити автоматичне відшкодування податку на додану вартість (ПДВ) добросовісним платникам податків.

Як повідомляв УНІАН, 25 грудня ц.р. Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ призначив Віталія ЗАХАРЧЕНКА головою Державної податкової служби України.

Іншим указом Президент звільнив з посади голови ДПАУ Олександра ПАПАЇКУ.

Нагадаємо, на початку грудня указом Президента ДПАУ була реорганізована в Державну податкову службу України.