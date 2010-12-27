Азаров не виключає зростання ВВП у 2011 році до 6%

Прем`єр-міністр України Микола АЗАРОВ не виключає зростання ВВП в 2011 році до 6%.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав сьогодні на прес-конференції в Києві.

«Ми заклали до бюджету приблизно 4% темпи зростання наступного року. Якщо розвиватиметься за оптимістичним сценарієм – буде 6%. Тобто, в 2012 році ми остаточно вийдемо на показники докризового 2007 року», - сказав М.АЗАРОВ.

Як повідомляв УНІАН, проект Державного бюджету України на 2011 був розрахований виходячи з таких прогнозних макропоказників: номінальний ВВП – 1,253 трлн. грн., зростання ВВП – 4,5%, рівень інфляції – 8,9%, індекс цін виробників промпродукції – 11,3%, фонд оплати праці – 398 млрд. грн., курс національної валюти – 7,95 грн./дол., дефіцит бюджету – 3,08% ВВП.

Національний банк України прогнозує зростання реального ВВП України в 2011-2012 рр. на рівні 4%, інфляцію – на рівні 11%.