Товарообіг між Україною і Білоруссю очікується на рівні 4,5 млрд. дол. – Клюєв

Товарообіг між Україною і Білоруссю за підсумками 2010 року очікується на рівні 4,5 млрд. доларів.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на брифінгу заявив перший віце-прем`єр-міністр України Андрій КЛЮЄВ.

"За 10 місяців у нас товарообіг 3,5 млрд. доларів, за два місяці ще близько мільярда буде, і за підсумками року товарообіг точно перевищить 4,5 мільярди", - сказав він.

Як повідомляв УНІАН, у 2009 році загальний товарообіг між Україною і Білоруссю скоротився до 3,08 млрд. дол.

У 2009 році Білорусь зайняла третє місце після Росії та Казахстану серед країн СНД – торгових партнерів України і сьоме місце – серед країн світу.