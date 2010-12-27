На міжбанку торги доларом закрилися котируваннями 7,9560/7,9635 грн./дол.

Сьогодні на українському міжбанку торги доларом США відкрилися котируваннями 7,9535/7,9640, до 12:00 ціни зросли - 7,9610/7,9690. На час закриття торгів цінові рівні знизилися до 7,9560/7,9635.

Як повідомляє фінансова компанія «ІнтерБізнесКонсалтинг», рублевий ринок відкрився котируваннями 0,2610/0,2614, до 12:00 ціни піднялися - 0,2617/0,2620. На час закриття ціни відкотилися до рівня 0,2616/0,2618.

У Росії курс долар-рубль знизився, а фіксинг СЕЛТ за результатами торгів становив 30,3624 (-0,0795).

На міжнародному валютному ринку ціни на валютну пару євро-долар змінювалися в діапазоні 1,3075/1,3170.

Ринок євро-гривня відкрився наступними індикативними котируваннями – 10,4545/10,4710, до 12:00 ціни пішли вгору - 10,4715/10,4880. На час закриття торгів цінові показники з EUR/UAH знизилися до 10,4695/10,4855.