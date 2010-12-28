Кабмін ухвалив 22 документи щодо податкової реформи, залишилось 180 - Азаров

Кабінет міністрів України сьогодні ухвалив 22 документи, які необхідні для запровадження податкової реформи.

Про це заявив прем‘єр-міністр Микола АЗАРОВ під час представлення трудовому колективу Державної податкової служби нового керівника Віталія ЗАХАРЧЕНКА, повідомили УНІАН у Департаменті інформації та масових комунікацій Секретаріату Кабміну.

«На засіданні уряду ми ухвалили 22 нормативних документи, а ще нам треба ухвалити приблизно 180 документів. Перед нами стоїть завдання створити в країні атмосферу доброзичливості між податківцями і платниками податків», - підкреслив М.АЗАРОВ.

Крім того, прем‘єр-міністр поставив перед податковою завдання перейти на автоматичне відшкодування податку на додану вартість, активізувати роботу щодо боротьби з фіктивним відшкодуванням ПДВ та нелегальною конвертацією коштів.