Золото дорожчає, долар - падає

Ціни на золото у понеділок, 27 грудня, зросли, отримавши підтримку від слабіючого щодо світових валют курсу долара.

Зокрема, лютневий ф`ючерс на золото під час торгів у Нью-Йорку на біржі Comex за підсумками торгового дня подорожчав на 0,4% - до 1385 долара за тройську унцію.

Долар у понеділок подешевшав щодо євро на побоюваннях гравців ринку про те, що подальші зниження цін на нерухомість в США стане перешкодою на шляху посилення кредитно-грошової політики ФРС США, зокрема, підвищення ставки, повідомляє Bloomberg.

З початку 2010 року золото подорожчало на 26%. Золото може продемонструвати зростання вартості десятий рік підряд, що стане найтривалішим періодом збільшення ціни металу з 1920 року. Подорожчання золота останніми роками було викликане наростанням нестабільності в світовій фінансовій системі, економічною кризою, а з початку поточного року головним "рушієм" зростання цін на цей метал стала боргова криза в Європі.