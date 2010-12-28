Міжбанк: торги доларом відкрилися котируваннями 7,9610/7,9680

Сьогодні на міжбанківському валютному ринку України торги доларом США відкрилися зростанням котирувань – 7,9610/7,9680 грн/дол.

Як повідомляє фінансова компанія «ІнтерБізнесКонсалтинг», ціни на російську валюту підвищилися – 0,2629/33, котирування щодо євро-гривні пішли вгору – 10,5235/10,5345. На міжнародному валютному ринку ціни на валютну пару євро-долар зросли – 1,3215/17 (понеділок - 1,3141/43).

У понеділок Нацбанк на ринок не виходив.