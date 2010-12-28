Обсяг продажу валюти на міжбанку 27 грудня становив 393,9 млн. дол.

Обсяг продажу валюти на міжбанківському ринку 27 грудня ц.р. становив 393,9 млн. дол. (в еквіваленті), що на 71,2 млн. дол. менше, ніж за попередній день торгів. Про це повідомляється на сайті Національного банку України (НБУ).

Із загального обсягу сума продажу доларів становила 273,1 млн. дол.

Як повідомляв УНІАН, у понеділок на українському міжбанку торги доларом США відкрилися котируваннями 7,9535/7,9640, на 12:00 ціни зросли - 7,9610/7,9690. На момент закриття торгів цінові рівні знизилися до 7,9560/7,9635.

Рублевий ринок відкрився котируваннями 0,2610/0,2614, на 12:00 ціни піднялися - 0,2617/0,2620. На момент закриття ціни відкотилися до рівня 0,2616/0,2618.

Ринок євро-гривня відкрився такими індикативними котируваннями – 10,4545/10,4710, на 12:00 ціни пішли вгору - 10,4715/10,4880. На момент закриття торгів цінові показники по EUR/UAH знизилися до 10,4695/10,4855.