Роздрібні тарифи енергопостачальних компаній зростуть на 4-5%

Національна комісія регулювання електроенергетики (НКРЕ) підвищила роздрібні тарифи на електроенергію для споживачів енергопостачальних компаній на січень 2011 року на 4-5%, порівняно зі встановленими для грудня 2010 року.

Про це УНІАН повідомили в комісії, з посиланням на постанову регулятора від 23 грудня ц.р. №1955.

Зокрема, тарифи для споживачів першого класу напруги з 1 січня зростуть на 4% - до 57,47 коп. за кВт/год. (без ПДВ), для споживачів другого класу на 5% - до 72,03 коп. за кВт/год. (без ПДВ).

Нагадаємо, НКРЕ збільшила прогнозну оптову ринкову ціну на електроенергію на січень 2011 року на 4,9% - до 527,12 грн. за МВт/год. (без ПДВ), порівняно зі встановленою для грудня 2010 року.

Упродовж IV кварталу ц.р. регулятор зберігав роздрібні тарифи на електроенергію на рівні 55,27-68,6 коп. за кВт/год. (без ПДВ).

Довідка УНІАН. Упродовж 2010 року роздрібні тарифи на електроенергію в Україні зросли для споживачів першого класу напруги на 16,8%, для споживачів другого класу – на 9,4%.