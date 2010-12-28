Експерт: сьогодні можливе зміцнення долара до основних конкурентів

12:51, 28 грудня 2010
Фінанси
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У вівторок, 28 грудня, не варто очікувати сильних рухів пари GBP/USD, оскільки Лондонська біржа  закрита, відзначають аналітики FOREX CLUB в Україні.

За їх даними, визначаючими можуть стати новини із США: індикатор споживчої впевненості та індекс виробничої активності від ФРС-Річмонда.

Прогнозні значення за цими показниками непогані, і якщо вони виправдаються, то можливе зміцнення «американця» до основних конкурентів, підкреслюють аналітики FOREX CLUB в Україні.

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