НБУ зняв курсове обмеження

Національний банк України скасував обмеження 2-відсоткового відхилення курсу валюти у комерційних банках від офіційного курсу.

Відповідну постанову НБУ № 544 від 14 грудня п.р. оприлюднено сьогодні в газеті “Урядовий кур`єр”.

Крім того, 544-ю постановою НБУ дозволив проводити на валютному ринку операції «своп». До валютних операцій на умовах "своп" віднесено операції, що передбачають одночасне укладення договорів, умови яких об`єднують купівлю або продаж іноземної валюти на умовах "спот" зі зворотним продажем або купівлею тієї ж валюти на умовах "форвард". У документі зазначається, що обидва договори в рамках такої операції мають укладатися з одним і тим самим партнером.

Постановою передбачено, що НБУ може проводити валютні інтервенції з купівлі-продажу іноземної валюти на умовах "своп" строком до 3 місяців.

Постанова №544 набуває чинності з дня офіційного обнародування.

Як повідомляв УНІАН, 2%-ве обмеження відхилення курсу купівлі/продажу банками готівкової валюти від офіційного курсу бути введено постановою НБУ № 462 від 29 вересня 2004 року.