«Чорноморнафтогаз» відкрив у «ВТБ Банку» і «Укргазбанку» кредитні лінії на 790 млн. грн.

Державне акціонерне товариство «Чорноморнафтогаз» (м. Сімферополь, АР Крим) залучило кредитні лінії на 600 млн. грн. у ПАТ «ВТБ Банк» і на 190 млн. грн. у ПАТ «Укргазбанк» (обидва - м. Київ).

Про це УНІАН повідомили в прес-службі компанії.

«За підтримки Міненерго України та Національної акціонерної компанії «Нафтогаз Україна» «Чорноморнафтогаз» відкрив кредитну лінію у «ВТБ Банку» у розмірі 600 млн. грн. Кошти призначені для освоєння першої черги Одеського родовища. Вирішено також питання про кредит «Укргазбанку» в сумі 190 млн. грн., які підуть на дооблаштування існуючого з 1990 року Архангельського газового промислу в північно-західній частині українського сектору Чорного моря», - зазначено в повідомленні.

За словами глави компанії Валерія ЯСЮКА, залучені таким чином кошти призначені для освоєння нових родовищ, а також оновлення основних виробничих фондів, закупівлю обладнання та трубної продукції.

У повідомленні наголошується, що майже 400 млн. грн. компанія вже витратила на придбання сучасної баржі-трубоукладача зарубіжного виробництва, яка дозволить позбутися від застарілого способу комплектації на березі батогів підводних газопроводів, трудомісткого і небезпечного процесу їх виведення на понтонах в море і укладання на дно за допомогою водолазів. Баржа-трубоукладач автоматизує цей процес, значно підвищить продуктивність праці і безпеку робіт.

У 2011 році компанія зв`яже 87 км підводним трубопроводом Одеське родовище з існуючою газотранспортною інфраструктурою Голіцинського промислу. Звідти вуглеводнева сировина піде двома гілками газопроводів на берег. Для цих цілей компанія закупила 14 тисяч тонн безшовних труб діаметром 426 мм в ізоляційному виготовленні.

Перший газ з нового промислу буде отриманий на початку 2012 року. З повним облаштуванням Одеського і Безіменного родовищ, видобуток компанією природного палива збільшиться на 1 млрд. куб. м на рік.

Також компанія відзначає, що НАК «Нафтогаз Україна» знайшла можливість укладення довгострокового контракту на купівлю у підприємства газу морського видобутку в розмірі 8 млрд. куб. м.

Довідка УНІАН. ДАТ «Чорноморнафтогаз» входить до складу НАК «Нафтогаз України» і спеціалізується на розвідці і видобутку нафти і газу в акваторії Чорного і Азовського морів.

В даний час на балансі ДАТ «Чорноморнафтогаз» знаходиться 17 родовищ, з яких 11 газових, 4 газоконденсатних і 2 нафтові. Сумарні запаси всіх родовищ сьогодні становлять: з природного газу - 58,56 млрд. куб. м, з газовому конденсату - 1231 тис. тонн, по нафті - 2530 тис. тонн.

100% акцій «Чорноморнафтогазу» знаходяться в управлінні НАК «Нафтогаз Україна».