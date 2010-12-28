Бюджет-2011 Києва планують схвалити з доходами 16,4 млрд. грн., видатками 16,3 млрд. грн.

Київська міська рада сьогодні планує заслухати презентацію проекту бюджету столиці на 2011 рік та прийняти його за основу. Напрацьований проект рішення передбачає доходи в розмірі 16,371 млрд. грн. та видатки в обсязі 16,275 млрд. грн., тобто профіцит бюджету становитиме близько 119 млн. грн.

Як передає кореспондент УНІАН, відповідну пропозицію озвучив сьогодні на засіданні сесії Київради секретар міськради Олесь ДОВГИЙ, враховуючи те, що в порядку денному сьогоднішнього засідання “цього питання не було, але воно є нагальним”.

«Цей держбюджет не враховує ті пропозиції, які були направлені нами до наших колег, але витрачати час на подальшу дискусію з приводу того, що відбулося, вважаю недоцільним», - сказав О.ДОВГИЙ, звертаючись до депутатів.

Він зазначив, що окрім вилучень до держбюджету, Києву запропоновані додаткові механізми наповнення міського бюджету, що передбачені новим Податковим кодексом. О.ДОВГИЙ наголосив, що треба не затягувати з прийняттям бюджету столиці, оскільки необхідно забезпечити всі соціальні виплати та виплати по зарплатам бюджетної сфери з 1 січня наступного року. І тому бюджет має бути прийнятий до кінця поточного року. В цілому, за його словами, Київ може прийняти бюджет лише після того, як буде опублікований держбюджет, а це має відбутися сьогодні чи завтра.

У зв’язку з цим О.ДОВГИЙ запропонував зробити презентацію бюджету Києва на сьогоднішньому засіданні та прийняти документ «у першому читанні». Завтра, за його словами, бюджетна комісія та інші комісії Київради зможуть ще попрацювати над бюджетом міста, і на четвер, тобто 30 грудня, він планує підписати розпорядження про проведення окремої сесії Київради з порядком денним з двох питань: затвердження бюджету столиці на 2011 рік та затвердження Програми соціально-економічного розвитку столиці на наступний рік.

У проекті бюджету Києва на наступний рік, який розданий депутатам, передбачено, що податкові надходження в бюджет у наступному році в цілому становитимуть 10,4 млрд. грн., у тому числі податки з фізичних осіб – 6,8 млрд. грн.; неподаткові надходження в цілому передбачені в обсязі 723,9 млн. грн., у тому числі доходи від власності та підприємницької діяльності – 498 млн. грн., адмінзбір та надходження від некомерційного продажу – 224,8 млн. грн.; надходження від оренди комунальної власності – 181,7 млн. грн.

Крім того, передбачені доходи від операцій з капіталом в цілому в обсязі 2,177 млрд. грн., у тому числі від відчуження комунальної власності – 1,376 млрд. грн., від продажу землі – 800 млн. грн. Цільові фонди передбачені в розмірі 445,4 млн. грн., у тому числі пайові внески інвесторів на розвиток інфраструктури – 173,8 млн. грн., плата за розміщення реклами – 105 млн. грн. Субвенції з держбюджету передбачені в обсязі 2,149 млрд. грн.

Видатки передбачені в обсязі 16,275 млрд. грн., у тому числі на обслуговування боргу столиці – 895,9 млн. грн., з яких внутрішній борг – 263,9 млн. грн., зовнішній – 632 млн. грн. Вилучення у держбюджет вказані в обсязі 1,472 млрд. грн., а також 50% надходжень з фізичних осіб, що передбачено новим бюджетним законодавством України. В проекті бюджету Києва 2011 року прогнозується, що 50% податку на доходи фізичних осіб відповідно до ст. 15 Закону України «Про Державний бюджет України на 2011 рік» становитимуть 6 млрд. 766 млн. грн.

У проекті бюджету також вказано, що граничний борг Києва на 31 грудня 2011 року – 7 млрд. 920,8 млн. грн.

Як повідомляв УНІАН, 23 грудня Верховна Рада України прийняла в цілому Закон України «Про внесення змін до Бюджетного кодексу України та деяких інших законодавчих актів України». Мета Закону - уточнення й узгодження окремих положень Бюджетного кодексу України у зв`язку з ухваленням Податкового кодексу України. Кодексом також встановлено, що до державного бюджету України перераховуватимуться 50 відсотків податку на доходи фізичних осіб, що сплачується (перераховується) на території міста Києва.