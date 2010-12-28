Київ у 2011 році планує залучити 200 млн. доларів зовнішніх запозичень

У 2011 році Київ планує залучити 200 млн. доларів зовнішніх запозичень.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сказав в інтерв’ю журналістам заступник голови Київської міської державної адміністрації Руслан КРАМАРЕНКО.

«Передбачено погашення зовнішнього займу в розмірі 200 млн. доларів, а також взяття нового займу на суму 200 млн. доларів», - сказав Р.КРАМАРЕНКО. Він уточнив, що це відбуватиметься поетапно, тобто спочатку передбачається погашення, а потім взяття нового запозичення.

На запитання журналістів, чи не вплинуть значні вилучення з бюджету столиці до держбюджету на розрахунки Києва по зобов’язаннях, Р.КРАМАРЕНКО запевнив, що ніяким чином, оскільки це ніяк не пов’язано. Він також висловив переконання, що жодних проблем по виплатах зовнішнього боргу в міста не буде. «Воно (місто Київ – УНІАН) нормально виконує свої зобов’язання і здійснює дострокові платежі по всіх зовнішніх займах», - сказав Р.КРАМАРЕНКО.

За його словами, столиця не передбачає робити реструктуризацію своїх боргів.