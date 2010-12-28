Київрада взяла до розгляду проект бюджету столиці та програму розвитку на 2011 рік

Київрада взяла до розгляду проект бюджету столиці та програму її соціально-економічного розвитку на 2011 рік.

Як передає кореспондент УНІАН, відповідні рішення були прийняті сьогодні на засіданні сесії Київради після того, як відповідні проекти бюджету та програми були презентовані депутатам.

Згідно з розданими документами, у проекті бюджету доходи Києва у 2011 році становитимуть 16,37 млрд. грн. видатки – 16,37 млрд. грн. Окрім того, на сферу держуправління передбачено на наступний рік у бюджеті столиці 585,8 млн. грн., на сферу освіти – 3 млрд. 466,2 млн. грн.; на охорону здоров’я – 2 млрд. 649,8 млн. грн.; на соцзахист – 2 млрд. 221,1 млн. грн.; на сферу житлово-комунального господарства – 1 млрд. 196 млн. грн.; на культуру та мистецтво – 443,3 млн. грн.; на сферу розвитку фізичної культури та спорту – 97,2 млн. грн.; на ЗМІ – 33,7 млн. грн. Видатки на транспорт, дорожнє господарство та зв’язок передбачені в обсязі 376,2 млн. грн.; на будівництво – 780,4 млн. грн.; на запобігання та ліквідацію наслідків надзвичайних ситуацій у проекті бюджету столиці передбачено 7,6 млн. грн.).