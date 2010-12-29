Янукович підписав закон про держбюджет-2011

Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ підписав Закон України «Про Державний бюджет України на 2011 рік», а також Закон України «Про внесення змін до Бюджетного кодексу України та деяких інших законодавчих актів України».

Як повідомили УНІАН у прес-службі глави держави, з метою удосконалення механізмів формування державного бюджету, недопущення звуження повноважень органів місцевого самоврядування, забезпечення додержання принципів прозорості і справедливості під час виконання Закону України «Про Державний бюджет України на 2011 рік» та інших законодавчих актів Президент доручив прем’єр-міністру Миколі АЗАРОВУ розробити та в установленому порядку внести до Верховної Ради України проект закону України про внесення ряду змін до чинного законодавства.

Вони, зокрема, стосуються: забезпечення якнайшвидшого перегляду розміру прожиткового мінімуму для дітей; зарахування до бюджету м. Києва 100% податку на доходи фізичних осіб; віднесення до повноважень Верховної Ради України (Верховної Ради АРК, місцевої ради) погодження рішення Кабінету міністрів України щодо передачі бюджетних призначень від одного головного розпорядника бюджетних коштів до іншого, перерозподілу видатків державного бюджету у випадках, встановлених Бюджетним кодексом України, а також розподілу та перерозподілу обсягу субвенцій та додаткових дотацій з державного бюджету до місцевих бюджетів; визначення у Кодексі України про надра та Законі України «Про нафту і газ» вичерпних підстав надання спеціальних дозволів на користування надрами без проведення аукціонів; забезпечення додержання прав органів місцевого самоврядування під час встановлення у Законі України "Про оренду державного і комунального майна" порядку надання нерухомого майна в оренду, що не використовується ними для здійснення своїх функцій; обмеження державного регулювання щодо обов`язковості виплати дивідендів до державного бюджету в частині поширення такого регулювання лише на господарські товариства, частка держави у статутному капіталі яких становить 50% та більше, а також господарські товариства, 50% та більше акцій (часток, паїв) яких знаходяться у статутних капіталах інших господарських товариств, акціонером яких є держава і володіє в них контрольним пакетом акцій.

Крім того, Президент доручив прем’єр-міністру М.АЗАРОВУ і голові НБУ Сергію АРБУЗОВУ розробити та внести до Верховної Ради України узгоджений проект закону щодо внесення змін до Закону України «Про Національний банк України», спрямований на забезпечення незалежності НБУ під час складання та виконання кошторису доходів і витрат центрального банку.

Як повідомляв УНІАН, 23 грудня Верховна Рада прийняла в цілому державний бюджет України на 2011 рік. За прийняття цього закону в цілому проголосували 279 народних депутатів із 298, зареєстрованих у сесійній залі. Голосували «за» фракції Партії регіонів, Блоку Литвина і КПУ, а також позафракційні депутати. Фракції «БЮТ-Батьківщина» і більша частина НУ-НС участі в голосуванні не брали і не були присутні в сесійній залі.

Прийнятим документом доходи державного бюджету України на 2011 рік визначені в сумі 281.464.879,4 тис. грн., витрати - 321.948.850,3 тис. грн.

Законом встановлений граничний розмір дефіциту держбюджету в сумі 38.843.000 тис. грн.