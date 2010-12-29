Азаров: зростання ВВП за підсумками 2010 р. становитиме понад 4%

Прем’єр-міністр України Микола АЗАРОВ прогнозує, що зростання ВВП за підсумками 2010 року становитиме більш ніж 4%.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив сьогодні, відкриваючи засідання Кабінету міністрів України.

Глава уряду зазначив, що незважаючи на те, що у бюджет 2010 року був закладений показник зростання ВВП на рівні 3,7%, вже зараз можна говорити, що зростання ВВП перевищить 4%.