Королевська: вирішити проблему з наповненням Пенсійного фонду може детінізація зарплат

Економічний ефект від запропонованої урядом пенсійної реформи – всього 1,7 млрд. грн. при загальному дефіциті Пенсійного фонду 26,6 млрд. грн. При цьому в бюджеті на 2011 році фінансування утримання чиновників збільшується більш ніж на 2 млрд. грн.

Про це заявила Наталія КОРОЛЕВСЬКА, голова Комітету Верховної Ради України з питань промислової та регуляторної політики і підприємництва на зустрічі з представниками виконавчої влади і громадських організацій, присвяченій обговоренню пенсійної реформи в Україні.

Як повідомили УНІАН у прес-службі комітету, в зустрічі взяли участь керівники Міністерства праці та соціальної політики, Державного центру зайнятості, співробітники секретаріатів профільних Комітетів Верховної Ради, голови жіночих громадських організацій, незалежних профспілок, директори асоціацій і союзів підприємців, представники пенсійних фондів, науковці, правозахисники.

Звертаючись до учасників зустрічі, Н.КОРОЛЕВСЬКА сказала: «Нам потрібно запропонувати таку модель реформування пенсійної системи, яка буде прийнята суспільством і не створить грунту для нових Майданів. Вирішити проблему з наповненням Пенсійного фонду може детінізація зарплат, 50% яких перебуває в тіні. Необхідно створити стимули, за яких і роботодавцям вигідно буде платити працівникам офіційну зарплату, з якою відраховуються збори до Пенсійного фонду. Для цього достатньо понизити податки на зарплату й ввести індивідуальні пенсійні рахунки. Щоб швидко й безболісно перейти від солідарної системи до накопичувальної, необхідно міжнародні кредити, які бере уряд, направити на реформування пенсійної системи. На пізніших етапах покращити ситуацію з наповненням Пенсійного фонду допоможе комплексна державна програма покращення демографічної ситуації шляхом збільшення народжуваності».

На думку голови парламентського комітету, Україна не готова до підвищення пенсійного віку ні за одним із трьох основних параметрів: тривалість життя, можливість знайти роботу в передпенсійному віці, стан здоров`я. «По-перше, середня тривалість життя в Україні нижча, ніж у середньому в Європі. За різними даними, за рівнем тривалості життя Україна займає 110-113 місце в світі (з середнім показником 66 років). По-друге, в країні відсутня система безперервної освіти для дорослих. Це призводить до неможливості для літніх людей витримувати конкуренцію на ринку праці. По-третє, стан здоров`я українських громадян обмежує їх працездатність і збільшує смертність серед населення працездатного віку. Впродовж 2000-2005 років смертність чоловіків у працездатному віці зросла на 12,2%, жінок - на 9%», - зазначила Н.КОРОЛЕВСЬКА.

«Ми очікували, що уряд запропонує суспільству модель, яка дозволить збалансувати доходи Пенсійного фонду, підвищити пенсії, зберегти соціальні гарантії для людей, і продемонструє розрахунки, на яких заснована така реформа. Натомість проводиться нелюдський експеримент над літніми людьми - механічне підвищення віку виходу на пенсію й скорочення соціальних зобов`язань держави, - зазначила Н.КОРОЛЕВСЬКА. - Економічний ефект від запропонованих заходів – усього 1,7 млрд. грн. при загальному дефіциті Пенсійного фонду 26,6 млрд. грн. При цьому в бюджеті на 2011 році фінансування утримання чиновників збільшується більш ніж на 2 млрд. грн. Виходить, наші жінки повинні пізніше виходити на пенсію, щоб чиновникам привільно жилося на бюджетні гроші?».

Голова Комітету ВР вважає, що пенсійний експеримент відверто дискримінує інвалідів, збільшуючи страховий стаж і для них, порушує права працюючих пенсіонерів-чорнобильців і ветеранів праці, які втрачають право на спеціальну пенсію. «Жінки, які не мають права на отримання пенсії внаслідок недостатнього стажу, почнуть отримувати державну соціальну допомогу не з 58, а з 63 років», - обурилася народний депутат.

Як зазначили в комітеті, за підсумками зустрічі було створено робочу групу з підготовки пропозицій і поправок до урядового законопроекту «Про заходи із законодавчого забезпечення реформування пенсійної системи», координатором якої обрано Еллу ЛАМАХ – керівника Всеукраїнської громадської організації «Центр – Розвиток демократії». Робоча група узагальнить пропозиції громадських організацій і до кінця січня 2011 року підготує матеріали для проведення Комітетських слухань про пенсійну реформу в Україні.