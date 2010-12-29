Колесніков назвав Вінницю найкращим містом України для розвитку бізнесу

Віце-прем`єр-міністр, міністр інфраструктури України Борис КОЛЕСНІКОВ назвав Вінницю найкращим містом в Україні щодо адміністративного режиму для розвитку бізнесу.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав вчора на прес-конференції в Донецьку після участі в засіданні обласного оргкомітету з підготовки регіону до майбутнього фінального туру чемпіонату Європи з футболу в 2012 році.

Кажучи про те, що треба створювати в області умови для розвитку малого і середнього бізнесу, Б.КОЛЕСНІКОВ у присутності донецького губернатора Анатолія БЛИЗНЮКА і мера Донецька Олександра ЛУК’ЯНЧЕНКА сказав: «У нас Президент сьогодні з Донецької області, і прем`єр, а чому найкращим на сьогоднішній день по адмінрежиму для бізнесу є місто Вінниця? На це питання належить відповісти міському голові (Донецька)».

Віце-прем`єр-міністр розкритикував те, що в Донецьку для відкриття бізнесу необхідно витратити багато часу на різні узгодження, зокрема, на вирішення цього питання з начальником відділу торгівлі і громадського харчування міськвиконкому, заступником донецького мера Геннадієм ТКАЧЕНКОМ.

«Ну ось, за скільки часу сьогодні можна відкрити бізнес, відкрити магазин? – звернувся він до О.ЛУК’ЯНЧЕНКА, - За день, за рік, або це залежить від того, хто відкриває, або який у Г.ТКАЧЕНКА на цей момент настрій, чи не посварився він з улюбленою тещею, чи все добре, чи добре він поснідав. Чому це залежить?. Просто місто повинне не мати таких проблем».

О.ЛУК’ЯНЧЕНКО на це відповів: «Думаю, що протягом 15 днів ви відкриєте». На що Б. КОЛЕСНІКОВ, звертаючись до журналістів, сказав: «Всі чули?» і запропонував їм перевірити на особистій практиці, наскільки правдиві запевнення мера.