Експерт: сьогодні серйозних рухів на ринку FOREX не буде

Серйозних рухів на ринку в середу, 29 грудня, можна очікувати з відкриттям європейських майданчиків, відзначають аналітики FOREX CLUB в Україні.

За їх словами, по-перше, варто звернути увагу на зміну об`єму агрегату М3 грошової маси Єврозони.

По-друге, цікаві дії учасників Лондонської біржі, яка вперше за декілька днів відновила торги.

Згідно з прогнозом аналітиків FOREX CLUB в Україні, по парі EUR/USD можливий відхід нижче за 31 позицію. Ієна продовжить котируватися в діапазоні 82.00 -83.00. Для фунт/долара актуальними будуть рамки 1,5300-1,5450.