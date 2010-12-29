Банки не мають права змінювати протягом дня валютний курс – НБУ

13:39, 29 грудня 2010
Фінанси
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Комерційні банки не мають права змінювати курс купівлі-продажу іноземної валюти протягом дня.

Таке пояснення міститься в листі Національного банку України № 13-121/6879-23873 від 29 грудня 2010 року у зв`язку з відміною дії ряду постанов.

Текст листа має в своєму розпорядженні УНІАН.

Як повідомлялося, вчора НБУ оприлюднив ряд постанов, якими дозволялося комбанкам здійснювати операції СВОП з Нацбанком, знімалося 2% обмеження щодо відхилення готівкового курсу від офіційного курсу НБУ і т.д.

Регулятор підкреслює, що банки повинні керуватися діючою постановою №502, якою затверджувався порядок організації і здійснення валютно-обмінних операцій на території України. Цей циркуляр, зокрема, свідчить, що встановлення курсу купівлі-продажу іноземної валюти за гривні є прерогативою голови правління банку, який видає відповідний наказ.

Крім того, в постановы №502 міститься безпосередня норма про те, що «банк (фінансова установа) не має права змінювати значення курсу покупки і продажу іноземних валют впродовж операційного (робочого) дня».

Цей документ також передбачає право Нацбанку встановлювати граничні розміри маржі за операціями на готівковому валютному ринку.

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