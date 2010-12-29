Кабмін вніс зміни в порядок сплати єдиного податку

Кабінет Міністрів України вніс зміни в порядок сплати єдиного податку.

Урядовою постановою від 27 грудня 2010 року №1196, текст якого розміщений на офіційному сайті Кабміну, вносяться зміни в постанову від 16 березня 2000 року №507.

Документом зокрема передбачається, що розподіл сплачених суб`єктами малого підприємництва сум єдиного податку Державною казначейською службою не здійснюватиметься з 1 січня 2011 року.

Передбачається, що суб`єкт малого підприємництва сплачуватиме 43% нарахованого єдиного внеску на рахунки відповідного бюджету, 57% - на рахунки органів Пенсійного фонду, як частину суми єдиного внеску на загальнообов`язкове соціальне страхування.

Довідка УНІАН. З 1 січня 2011 року в Україні починає діяти Закон України «Про збір і облік єдиного внеску на загальнообов`язкове державне соціальне страхування».

Закон передбачає введення в Україні єдиної системи збору страхових внесків фондів загальнообов`язкового державного соціального страхування.

Законом пропонується з 1 січня 2011 року ввести сплату єдиного внеску на загальнообов`язкове державне соціальне страхування, консолідувавши в Пенсійному фонді функції обліку платників.

Законом передбачено, що єдиний внесок не входить в систему оподаткування. Податкове законодавство не регулює порядок нарахування, підрахунку і сплати єдиного внеску. Для бюджетних установ сума єдиного внеску розподіляється: на загальнообов`язкове державне соціальне страхування на випадок безробіття - 4,1322%; на загальнообов`язкове державне соціальне страхування у зв`язку з тимчасовою втратою працездатності і витратами, пов`язаними з похованням, - 3,8567%; на загальнообов`язкове державне соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві і професійного захворювання – 0,551%; на загальнообов`язкове державне пенсійне страхування (у солідарну систему) - 91,4601%.