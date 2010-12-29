Індія проти торгової підтримки ЄС Пакистану. Повідомила СОТ

Індія, Бангладеш і Перу не згодні з пропозицією Євросоюзу надати безмитний доступ до текстильної продукції з Пакистану у вигляді заходів із надання допомоги після повені.

Як повідомляє сьогодні The Economic Times із посиланням на представників уряду Індії, ці країни поінформували Світову торгову організацію (СОТ), що такі заходи з боку ЄС негативно впливають на інтереси конкурентів.

Рішення щодо пропозиції ЄС дозволити безмитний імпорт 75 найменувань пакистанської продукції, з яких 64 - продукція текстильної промисловості, було відкладено на останньому засіданні Комітету СОТ із торгівлі товарами після того, як три країни висловили свої зауваження.

Передбачається, що рішення може бути ухвалено на наступному засіданні Комітету в січні.

"Індія повністю підтримує намір ЄС допомогти Пакистану, але допомогу слід було б надавати безпосередньо грошима", - заявив представник Департаменту торгівлі уряду Індії.

Уряд Індії відзначає, що її текстильна промисловість може постраждати внаслідок запропонованих ЄС заходів, оскільки Пакистан є одним із найбільш серйозних конкурентів Індії на європейському ринку.

Видання зазначає, що ЄС може надати Пакистану преференції лише за узгодженням із Комітетом СОТ.

Згідно з планами ЄС, передбачалося дозволити безмитний імпорт 75 найменувань продукції з Пакистану, починаючи з січня 2011 року на загальну суму в 900 млн. євро.

У 2009 році Індія експортувала до ЄС текстильної продукції на загальну суму в 5,9 млрд. дол., що майже вдвічі більше, ніж Пакистан, що поставив текстильної продукції на 2,2 млрд. дол. Разом із тим влада Індії зазначає, що надання Пакистану преференцій може значно знизити частку індійської продукції на європейському ринку.

The Economic Times також відзначає, що своє незадоволення пропозицією про безмитний імпорт текстильної продукції з Пакистану висловили й ряд країн-членів ЄС, зокрема Португалія, Іспанія та Італія.