Комбанки не мають права змінювати протягом дня курс

Комерційні банки не мають права змінювати курс купівлі-продажу іноземної валюти протягом дня.

Таке пояснення міститься в листі Національного банку України № 13-121/6879-23873 від 29 грудня 2010 року в зв`язку зі скасуванням дії низки постанов.

Текст листа має в своєму розпорядженні УНІАН.

Як повідомлялося, вчора НБУ оприлюднив низку постанов, якими дозволялося комбанкам здійснювати операції СВОП із Нацбанком, знімалося 2% обмеження з відхилення готівкового курсу від офіційного курсу НБУ тощо.

Регулятор підкреслює, що банки повинні керуватися діючою постановою №502, якою затверджувався порядок організації та здійснення валютно-обмінних операцій на території України. Цей циркуляр, зокрема, говорить, що встановлення курсу купівлі-продажу іноземної валюти за гривні є прерогативою голови правління банку, який видає відповідний наказ.

Крім того, в постанові №502 міститься безпосередня норма про те, що «банк (фінансова установа) не має права змінювати значення курсу купівлі та продажу іноземних валют впродовж операційного (робочого) дня».

Цей документ також передбачає право Нацбанку встановлювати граничні розміри маржі за операціями на готівковому валютному ринку.