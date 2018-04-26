НБУ відпустив курс у вільне плавання…

Національний банк України зняв обмеження, згідно з яким банки могли лише один раз на день міняти курс купівлі/продажу готівкової валюти, причому відхилення від офіційного курсу повинне було бути в рамках 2% (постанова НБУ №544 від 14 грудня 2010 р.). Ця вимога була введена регулятором в 2004 році (постанова №462 від 29 вересня 2004 р.).

Крім того, 544 постановою НБУ дозволив проводити на валютному ринку операції «своп». До них належать операції, що передбачають одночасне укладення договорів, умови яких об`єднують купівлю або продаж іноземної валюти на умовах «спот» зі зворотнім продажем або покупкою тієї ж валюти на умовах "форвард". У документі наголошують, що обидва договори в рамках такої операції повинні укладатися з одним і тим же партнером.

Постановою передбачено, що НБУ може проводити валютні інтервенції з купівлі-продажу іноземної валюти на умовах «своп» терміном до 3 місяців.

Постанову 544 оприлюднили вчора, 28 грудня, в «Урядовому кур`єрові». Вона набуває чинності з дня публікації. Саме з цього ж дня і стала підніматися хвиля на валютному ринку. Питань були більше, ніж пояснень. Тоді український центробанк вирішив прокоментувати ситуацію.

Регулятор пояснив ідею...

У Нацбанку зазначають, що у зв`язку з набуттям чинності документа механізм функціонування міжбанківського валютного ринку залишається без змін. Тобто, уповноважений банк здійснює операції з купівлі/продажу іноземної валюти, в першу чергу, в межах самого банку за узгодженими з клієнтами (окрім банків) курсами. Крім того, уповноважений банк проводить операції за угодами, підписаними з іншими уповноваженими банками, виключно як продавець або як покупець кожного виду іноземної валюти Класифікатора іноземних валют і банківських металів за узгодженим курсом.

Регулятор пояснює, що відповідно до постанови №544 уповноважені банки мають право здійснювати виключно з Національним банком операції купівлі/продажу іноземної валюти на умовах «своп», механізм проведення яких буде оприлюднений додатково. Банки також можуть здійснювати купівлю іноземної валюти з метою забезпечення виконання операцій, право на проведення яких надане індивідуальною ліцензією НБУ.

У постанові конкретизований перелік документів, на підставі яких фізичні особи-нерезиденти здійснюють підтвердження джерел походження національної валюти України з метою купівлі іноземної валюти за рахунок засобів на поточному рахунку в національній валюті, а саме - на підставі виписки (довідки) уповноваженого банку про суму нарахованих відсотків за внесками (депозитами).

Документом відновлена норма про використання купленої іноземної валюти за гривню або обміняної на іншу іноземну валюту не пізніше, ніж через десять робочих днів після дня її зарахування на поточний рахунок клієнта.

Регулятор також повідомляє, що поновлюється дія режиму кореспондентських рахунків банків-нерезидентів в гривні, відкритих в уповноважених банках.

***Валютний своп — комбінація двох протилежних конверсійних операцій на однакову суму з різними датами валютування. Як правило, операція валютний своп проводиться з одним контрагентом, тобто, обидві конверсійні операції здійснюються з одним і тим же банком. Це так званий чистий своп (pure swap). Проте допускається називати свопом комбінацію двох протилежних конверсійних операцій з різними датами валютування на однакову суму, проведених з різними банками — це сконструйований своп (engineered swap). Спот (Spot) – операція, яка проводиться негайно, тоді як передача грошей зазвичай відбувається протягом двох днів з моменту укладення уголи. Спот або дата спот означає дату валютування, яка наступає через два робочих дня з дати укладення угоди. Ринок, на якому товари продаються за готівку і доставляються негайно, прийнято називати спот-ринком (Forex spot), який також вважається міжнародним валютним ринком поточних конверсійних операцій.

На догоду МВФ - вичікувальна позиція

Для ухвалення такого рішення було ряд причин. Фактично 2010 рік український валютний ринок пережив при відносно стабільному курсі - в січні він складав 7,985 грн./дол., а під кінець року - 7,96 грн./дол. Невеликі зміни глобально на ситуацію не впливали. Можливо, саме тому Кабмін заклав в держбюджеті на 2011-й курс 7,95 грн./дол.

Події 2010-го на валютному ринку підтвердили, що НБУ під силу контролювати ситуацію - для цього достатньо вчасно виходити з інтервенціями. Правда, доводиться витрачати дорогоцінну валюту із запасів. Але на 1 грудня у «засіках» знаходилися більше 33 млрд. дол., з них близько 7 млрд. дол. – кредитні засоби Міжнародного валютного фонду. Саме Фонд напередодні чергового траншу настійно рекомендував Нацбанку і уряду перепрофілюватися на гнучкішу валютну політику і економно ставитися до НЗ, врахувавши той факт, що після 2011-го треба буде платити за боргами, на що доведеться витратити близько 6,5 млрд. дол. А з 2013 року дійде справа і до позик МВФ.

2010 рік ще раз нагадав і про специфіку українського валютного ринку. За підсумками 11 місяців, приріст наявної валюти позабанківського сектора склав більше 5,8 млрд. дол. - менше, ніж в 2009 році, але більше, ніж в докризовий період. Тенденція доларизації економіки країни за рахунок збільшення в обігу частки готівкової валюти продовжується. При чому, як не складно здогадатися, частина цієї готівки формується за рахунок продажу інвалюти Нацбанком. Може, не зовсім науково, але практично це виглядає таким чином - Україна одержує кредити від МВФ, НБУ частину цієї валюти продає на міжбанку для утримання курсу, ще частина конвертується в готівку і потім осідає в «неофіційній економіці». Тим часом, коли прийде час погашати борги, цей «тіньовий сегмент» навряд чи буде прихильним.

Тепер, з урахуванням рішення НБУ, відхилення курсу під час валютно-обмінних операцій формуватиметься під впливом ринку, який час від часу може мати різний спред. Не можна сказати, що вже завтра банки активно «відгукнуться». Швидше за все, скасування обмежень має попереджуючий характер і дозволить фінансовим структурам гнучкіше впливати на курс, який тепер буде рухомішим. А НБУ зможе час від часу займати вичікувальну позицію і не поспішати з продажем із золотовалютних запасів.

У даній ситуації курс у 2011 році може коливатися від 7,5 до 8,5 грн./дол. залежно від попиту і пропозиції на ринку. Євро буде рухомішим - від 9,8 до 11,9 грн. Але це тільки прогнози, час все розставить на свої місця.

Олександр Охріменко, кандидат економічних наук (для УНІАН)