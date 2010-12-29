Держборг України досяг 51,9 млрд.дол.

Державний і гарантований державою борг України за січень-листопад 2010 року зріс на 30%, за листопад виріс на 1,2% – до 51,876 млрд. дол.

Про це повідомляється на офіційному сайті Міністерства фінансів України.

Станом на 30 листопада 2010 року, державний і гарантований державою борг України становив 411 млрд. 793,093 млн. грн. або 51 млрд. 876,177 млн. дол. США, зокрема: державний і гарантований державою зовнішній борг – 257 млрд. 988,405 млн. грн. (62,65% від загальної суми державного і гарантованого державою довга) або 32 млрд. 500,429 млн. дол.; державний і гарантований державою внутрішній борг – 153 млрд. 804,689 млн. грн. (37,35%) або 19 млрд. 375,749 млн. дол.

Державний борг України склав 311 млрд. 352,531 млн. грн. (75,61%) або 39 млрд. 223,045 млн. дол. Державний зовнішній борг становив 171 млрд. 385,594 млн. грн. (41,62%) або 21 млрд. 590,526 млн. дол. Державний внутрішній борг становив 139 млрд. 966,937 млн. грн. (33,99%) або 17 млрд. 632,519 млн. дол.

Гарантований державою борг України становив 100 млрд. 440,562 млн. грн. (24,39%) або 12 млрд. 653,132 млн. дол., зокрема: гарантований зовнішній борг – 86 млрд. 602,811 млн. грн. (21,03%) або 10 млрд. 909,903 млн. дол.; гарантований внутрішній борг – 13 млрд. 837,751 млн. грн. (3,36%) або 1 млрд. 743,229 млн. дол.

При цьому державний зовнішній борг збільшився на 35 млрд. 459,364 млн. грн. (53,69%), державний внутрішній борг збільшився на 48 млрд. 896,860 млн. грн. (47,56%).

Гарантований державою борг України збільшився на 9 млрд. 532,747 млн. грн. (10,48%).