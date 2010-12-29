Держмитслужба пропонує посилити контроль за реалізацією товарів

Державна митна служба України ініціює розгляд питання щодо необхідності документального підтвердження під час реалізації на внутрішньому ринку товарів легальності їх ввезення і суми сплачених податків.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні під час інтернет-конференції повідомив голова Держмитслужби Ігор КАЛЄТНІК.

«Фахівці митної системи прийшли до висновку, що навіть якщо взагалі звільнити всі товари від сплати митних платежів, то імпортери суму несплачених податків усе одно вкладуть у свій прибуток і рентабельність, і ціна при цьому на внутрішньому ринку не знизиться», - сказав І.КАЛЄТНІК. За його словами, якщо порахувати будь-який товар продуктової групи, наприклад банани, апельсини, лимони, то собівартість ввезення плюс усі логістичні витрати й ціна реалізації відрізняються від трьох до шести разів. «Це свідчить про банальну спекуляцію та бажання наживи за рахунок простих громадян України – споживачів», - сказав він.

Тому, зазначив І.КАЛЄТНІК, митна служба ініціює на сьогоднішній день розгляд питання щодо необхідності документального підтвердження під час реалізації на внутрішньому ринку товарів легальності їх ввезення й суми сплачених податків. «Тоді це дасть можливість податковій службі, Антимонопольному комітету своєчасно реагувати на такі речі», - впевнений голова Держмитслужби.